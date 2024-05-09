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Cem Yılmaz'ın aşktan yana yine yüzü gülmedi

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Necla Karahalil ile yaşadığı aşkın bittiği iddia edildi. Karahalil'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşma, Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı ve çiftin aralarının bozulduğu, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktıkları öne sürüldü.

Aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, yaşadığı aşklardan yana yüzü gülmüyor. Kısa bir süre önce Necla Karahalil ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Yılmaz'ın, Karahalil ile ayrıldığı öne sürüldü.

Cem Yılmaz'ın aşktan yana yine yüzü gülmedi

"AKLI FİKRİ HEP ŞEYDE"

Cem Yılmaz, aşkı pilates videoları yanı sıra yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'de bulmuştu. Çiftin ilişkileri gündemden düşmüyordu. 37 yaşındaki Necla Karahalil'in geçtiğimiz gün konuşurken "aklı fikri hep şeyde" demesi 50 yaşındaki Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı. Bu olaydan kısa bir üsre sonra çiftin aralarının bozulduğu ve birbirlerini takipten çıktığı iddia edildi. Bu iddialar beraberinde ayrılık var mı? sorusunu akıllara getirdi.

Cem Yılmaz'ın aşktan yana yine yüzü gülmedi

Cem Yılmaz'ın aşktan yana yine yüzü gülmedi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Cem Yılmaz Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Dfdff Dfdfdg:

onun aşkla bi işi yok geceyi geçirmenin derdinde

10
1
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Barış O. B.:

adam o şeyle biliniyor zaten çok mu sürpriz olmuş

7
1
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Keremoglu Mehmet:

Tebrıkler doğru yolda.

0
0
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