Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı
Bahçeli uzun bir aradan sonra mesaiye başlıyor! Tarih netleşti

Bahçeli uzun bir aradan sonra mesaiye başlıyor! Tarih netleşti

Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun olduğu 11 kişi serbest

Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun olduğu 11 kişi serbest
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar verildi. Aralarında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÜNLÜ OYUNCU ÜZÜMOĞLU'NUN DA ARALARINDA OLDUĞU 11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına gerekçe olarak bir WhatsApp grubu kurması ve insanları eylemlere davet etmesi gösterildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

OYUNCULARDAN MESLEKTAŞLARINA DESTEK

Ahmet Mümtaz Taylan ve Kubilay Aka'nın da aralarında olduğu bazı oyuncular meslektaşlarına destek olmak amcıyla adliyeye geldi.

Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Üzümoğlu ve 11 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

CESUR SANATÇI CEM YİĞİT UZUMOGLU

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kendine yazık etti daha da tutunamaz.. Türk mallarını boykot eden bir hain konumuna düştü

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Adamı güldürmeyin ya.fahiş fiyat veren marketleri de boykot etmeyin onlar da yerli ve milli.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Starbucks Mc Donald boykotlandı cam çerçevesi indirildi o zaman neredeydi bu savcılar ? Sonuçta buradan da Türk insanı ekmeğini kazanıyor ne kadar yabancı marka olsa bile

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNihat Coktas:

ilk boykot eden kim erdoğan hadi onu da yakalayın savcılar görelim sizi 2 ay önce 2008 de

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLale:

Bu ressamı canlandıran çocukmu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kendi ülkenin firmalarını boykot nedir ? İngilizlere şikayet nedir? ülke içerisinde ikilik çıkarmaya çalışmakla ne amaçlıyorsunuz? kime hizmet ediyorsunuz? yazık sizin zihniyetinize. Çok daha sert olmalı bu hain düşüncelere karşı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.