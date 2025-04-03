Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun olduğu 11 kişi serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜNLÜ OYUNCU ÜZÜMOĞLU'NUN DA ARALARINDA OLDUĞU 11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına gerekçe olarak bir WhatsApp grubu kurması ve insanları eylemlere davet etmesi gösterildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OYUNCULARDAN MESLEKTAŞLARINA DESTEK

Ahmet Mümtaz Taylan ve Kubilay Aka'nın da aralarında olduğu bazı oyuncular meslektaşlarına destek olmak amcıyla adliyeye geldi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Üzümoğlu ve 11 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.