Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın platosu taşındı

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi daha ekrana gelmeden tepkilerin hedefi oldu. RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği dizinin çekim izinleri de iptal edildi. Ekip, son gelişmelerin ardından çekim yerlerini Beykoz'a taşıdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti. Dizinin Fatih'teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı öğrenildi. Çekimleri yılbaşı tatili hariç tün hızıyla süren dizinin 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

DİZİNİN YAPIMCISI İSYAN ETMİŞTİ

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, geçtiğimiz günlerde Darülaceze'nin çekim iznini iptal etmesine sitem ederek "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim. Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de, bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" demişti.