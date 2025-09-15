Haberler

Cedi Osman ve Ebru Şahin'in duygusal anları kamerada

Güncelleme:
2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, 24 yıl sonra bir kez daha Avrupa ikincisi oldu. Maçın ardından gözyaşlarına boğulan Cedi Osman'ı eşi, ünlü oyuncu Ebru Şahin yalnız bırakmadı. Tribünde duygulanan Şahin, sahada eşine sarılarak teselli etti.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Almanya'ya 88-83 mağlup oldu. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren ay-yıldızlı ekip, kupayı son anlarda rakibine kaptırarak gümüş madalya ile yetindi. Milliler, böylece 24 yıl aradan sonra yeniden Avrupa ikinciliği elde etti. Turnuvanın son şampiyonu Almanya ise tarihindeki ikinci EuroBasket zaferini yaşadı.

SON ANA KADAR MÜCADELE

Finalde büyük bir direnç gösteren 12 Dev Adam, bitime kadar pes etmedi. Ancak son saniyelerde gelen kritik basketler millilerin şampiyonluk umutlarını söndürdü. Maç bitiminde oyuncuların çoğu büyük üzüntü yaşarken, Cedi Osman gözyaşlarını tutamadı.

TRİBÜNDE DUYGUSAL ANLAR

Milli basketbolcunun eşi, ünlü oyuncu Ebru Şahin de karşılaşmayı salonda takip etti. Osman'ın gözyaşlarına ortak olan Şahin, maç bitiminde kocasına sarılarak onu teselli etti. Çiftin bu duygusal anları kameralara da yansıdı. Finalde kaybedilen kupa burukluk yaratsa da 12 Dev Adam'ın sergilediği mücadele, basketbolseverlerin takdirini kazandı.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıonur:

Ağlayacak ne var anlamadım..Çok saçma

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Filistin kan ağlıyor bunlar kıytırık bir top için ağlıyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDerunum:

Ayyy, birinci olmuşlar gibi gözlerim yaşardı…

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

en çok ben milliyim en çok ben üzüldüm yani

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
