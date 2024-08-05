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Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

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Yaz tatilini Çeşme'de sürdüren güzel model Duygu Çakmak, iskeleden denize atladıktan sonra göğüslerinin açılması üzerine büyük panik yaşadı.

TV8 ekranlarında Cem Davran'ın sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek programında hosteslik yapan Duygu Çakmak, Alaçatı'da denize girdiği esnada bikinisinin azizliğine uğradı.

Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

FARK EDİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yakın zamanda Çin'de gerçekleşecek modellik çalışmasına katılacak olan Duygu Çakmak,iskele üzerinden suya atladığı sırada bikinisinin açılması üzerine zor anlar yaşadı. Sudan çıkıp durumdan habersiz şekilde plaja kadar yürüyen güzel model, bikinisinin açıldığını fark edince hemen müdahale etti.

İşte o anlardan kareler;

Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Duygu Çakmak Duygu Çakmak Çeşme Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Perwer:

Gündeme gelmek için önceden kurgulanmış bir senaryo, haberi yemedim ama habere konu olanlar İçin aynı şeyi söyleyemem.

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ramazan bilbay:

heryeri görünüyor zaten biciklwrin ucu görününcemi utanıyorlarmış vah vah ,,??????

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Karaşal:

Bu şimdi habermi? Yapacağınız haberi …./ şimdi sende diyeceksinki merak etmesen açıp bakmazdın. Oda doğru :D

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Babacan yalçın:

Makyaj olmadan bunları sahneye sokmazlar zira hiç güzel değiller

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Abdullah Atik:

Reklamlardan sonra haberler:))

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