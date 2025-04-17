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Cansız bedeni evinde bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

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Buffy the Vampire Slayer ve Gossip Girl dizilerinin yıldızı Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni açıklandı. New York yetkililerinin raporuna göre oyuncu, diyabet komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm "doğal" olarak sınıflandırılırken, olayın ardından soruşturma kapatıldı. Trachtenberg, Şubat ayında New York'taki evinde tepkisiz bir şekilde bulunmuştu.

39 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni, New York yetkilileri tarafından açıklandı. Adli tıp raporuna göre Trachtenberg, diyabetes mellitus (diyabet) komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.

Cansız bedeni evinde bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Şubat ayında yaşamını yitiren oyuncunun, diyabetin hangi türüne sahip olduğu belirtilmezken, ölümün "doğal" sebeplerle gerçekleştiği ifade edildi. Adli tıp raporu, laboratuvar sonuçlarına dayanarak ölüm nedenini doğruladı ve böylece soruşturma büyük ölçüde kapandı.

Trachtenberg'in annesi, oyuncuyu New York'taki evinde tepkisiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, oyuncunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Michelle Trachtenberg'in ani ölümü, hayranlarını ve Hollywood camiasını yasa boğdu.

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Cansız bedeni evinde bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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