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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

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2020 yılında nikah masasına oturan şimdilerde ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayan 50 yaşındaki Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın bir oğulları olacak.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2020 yılında nikah masasına oturan başarılı oyuncular Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

AYNI PROJEDE YER ALMIŞLARDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları olacak. Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat son olarak eşiyle Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol almıştı. Bayat'ın hamilelik sürecinde herhangi bir projede yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Aralarında 16 yaş fark olan ünlü çift aşklarını dolu dizgin yaşayarak sosyal medya hesaplarından da sık sık romantik pozlarını yayınlıyor.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Zeynep Tuğçe Bayat Cansel Elçin 3-sayfa Bebek Bayat 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Turgut Aydoğdu:

Bizene bundan

11
1
yanıtYanıtla
Harun ÇAĞLAR:

EEEE NE YAPALIM YANİ ÇOK MU ÖNEMLİ....

3
0
yanıtYanıtla
İnsan Doktoru:

Haberi keess

2
0
yanıtYanıtla
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