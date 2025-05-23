Cannes Film Festivali'nde Ebru Yaşar Rüzgarı

Cannes Film Festivali'nde Ebru Yaşar Rüzgarı
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78.Cannes Film Festivali Fransa'nın Cannes kentinde tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl jüri başkanı olarak aktris Juliette Binoche'u ağırlayan festival,dünya starlarını konuk ediyor. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da bu akşam kırmızı halıda boy gösterecek.1946'dan bu yana düzenlenen festival,dünyanın dört bir yanından gelen eserleri sergiliyor ve en iyi filmleri çeşitli ödüllerle taçlandırıyor

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Prestijli etkinlik bu yıl jüri başkanı olarak aktris Juliette Binoche'u ağırlıyor. Dünya starlarını konuk eden festival her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışına sahne oluyor. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da bu akşam kırmızı halıda boy gösterecek.

Dünya starlarının boy gösterdiği Cannes Film Festivali, sinema profesyonelleri ve 7. sanatın hayranları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Festival, 1946'dan bu yana dünyanın dört bir yanından gelen eserleri sergiliyor ve en iyi filmleri Altın Palmiye, Büyük Ödül, Jüri Ödülü ve diğer pek çok ödülle ödüllendiriyor.

Cannes Film Festivali'nde Ebru Yaşar Rüzgarı

EBRU YAŞAR BU AKŞAM KIRMIZI HALIDA YÜRÜYECEK

13 Mayıs'ta başlayan 78. Cannes Film Festivali, tüm hızıyla sürerken Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da tüm şıklığıyla bu akşam Cannes'da kırmızı halıda yürüyecek.

Sanatçı Ebru Yaşar, bu akşamki organizasyon için Cannes'e geldi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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