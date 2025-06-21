Canlı yayında takla atarken mayosu açılan kadın yarışmacı rezil oldu

İngiltere'nin çok izlenen reality programı Love Islandın son bölümü, hem kahkaha dolu anlara hem de büyük yüzleşmelere sahne oldu. Yarışmacılardan Toni Laites'in yaşadığı mayo kazası ve oyun sırasında patlayan gizli ilişkiler, sosyal medyada gündem oldu.

24 yaşındaki Toni Laites, villanın bahçesinde güneşlenirken diğer yarışmacılara jimnastik yeteneklerini göstermek istedi. Ancak takla attığı sırada mayosu açılınca göğsü dışarı çıktı. O anlar kameraya yansırken, diğer yarışmacılar durumu fark edip Toni'yi uyardı. Dejon Noel-Williams'ın, "Toni göğsün hâlâ dışarıda!" diye bağırması üzerine grup kahkahalara boğuldu. Toni ise bu durumu eğlenceli bir an olarak yorumladı:

"İşte size şov! Heyecan arıyordunuz ya, aldınız!"

Ancak bölümün en çok konuşulan olayı bu değildi. Akşam saatlerinde oynanan "Look Who's Talking" (Kim Ne Dedi?) adlı oyunda yarışmacılar birbirlerine ait alıntıları tahmin etmeye çalıştı. Oyun sırasında, Harry ve Yasmin'in gizlice üç kez öpüştüğü ortaya çıktı. Bu gelişme, Harry'nin partneri Helena'yı öfkelendirdi.

Yarışmacılardan Megan Clarke, Harry'ye sert çıkarak, "Helena'ya karşı dürüst olmalısın!" dedi. Oyun sonrasında Harry ve Yasmin'in geçmişte yaşadığı gizli öpücükler villada gerginliğe neden oldu.

Diğer yandan, bira pongu oyununda Yasmin'in partneri Shea ile birlikte olmasına rağmen iki farklı erkekle öpüşmesi de geceye damga vurdu. Shea, bu durumu "Beni aptal yerine koydun," diyerek eleştirirken, Yasmin kendini savundu:

"Amacım seni kırmak değildi, sadece herkes çok temkinliydi."

Aynı bölümde Dejon ve partneri Meg arasında da gerginlik yaşandı. Meg'in cesaret görevinde yeni yarışmacı Harrison'ı tercih etmesi Dejon'u şaşırttı. Meg ise bu tercihinin sadece şaka amaçlı olduğunu belirtti.

Sosyal medyada izleyiciler bölümü "TV altını", "Sezonun zirvesi" ve "Kaosun adresi" şeklinde yorumladı. Birçok kullanıcı, bu sezonun en olaylı Love Island sezonu olduğunu savundu.