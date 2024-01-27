'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor

Şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapan Selen Görgüzel, katıldığı bir programda erkek sperminin cildi gençleştirdiğini söyleyerek "Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" tavsiyesinde bulundu. Görgüzel'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tepkiler de beraberinde geldi.

"SPERM CANLI VE TAZEYKEN CİLTTE LİFTİNG ETKİSİ OLUYOR"

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Görgüzel, cilt bakımıyla ilgili konuşurken "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" dedi.

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Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Görgüzel'in konuşulmak için bu tarz açıklamalar yaptığını söyleyen birçok kullanıcı "Artık utanma da kalmadı" yorumları yapıldı.