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Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte
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Pop müziğin kraliçesi Ajda Pekkan'ın, Bodrum'daki lüks villasında 7 aydır devam eden tadilat komşularını canından bezdirdi. Site yönetimi ve komşular, Pekkan hakkında dava açtı.

Süperstar Ajda Pekkan, son dönemde komşularıyla yaşadığı sorunlar ile gündeme geldi.

Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

KOMŞULARINI CANINDAN BEZDİRDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan 4 katlı lüks villasını yenilemek için 10 kişilik bir ekip ile anlaşan Pekkan, 7 aydır süren tadilat sebebiyle komşularını canından bezdirdi.

Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

MAHKEMELİK OLDU

Tadilatın belirtilen süre içerisinde bitirilememesi ve inşaat kamyonlarının her gün yarattığı gürültü sebebiyle rahatsız olan site yönetimi ve komşular, çareyi Pekkan'a karşı dava açmakta buldu.

Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

"PEKKAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

Gel Konuşalım programında paylaşılan detaylara göre; Pekkan'ın, komşularıyla yaşadığı bu gerginlikten oldukça rahatsız olduğu ve durumdan büyük üzüntü duyduğu iddia ediliyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

7 ay sürer mi tadilat çok isteği var demekki villanın görünümü için komşular haklı bence 7 aydır tadilat sesinden rahatsız olmuşlardır bizim burda bir inşaat yapımı bir ay sürdü o bir ay neler çektiğimi ben bilirim o seslerden

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