Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte
Pop müziğin kraliçesi Ajda Pekkan'ın, Bodrum'daki lüks villasında 7 aydır devam eden tadilat komşularını canından bezdirdi. Site yönetimi ve komşular, Pekkan hakkında dava açtı.
Süperstar Ajda Pekkan, son dönemde komşularıyla yaşadığı sorunlar ile gündeme geldi.
KOMŞULARINI CANINDAN BEZDİRDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan 4 katlı lüks villasını yenilemek için 10 kişilik bir ekip ile anlaşan Pekkan, 7 aydır süren tadilat sebebiyle komşularını canından bezdirdi.
MAHKEMELİK OLDU
Tadilatın belirtilen süre içerisinde bitirilememesi ve inşaat kamyonlarının her gün yarattığı gürültü sebebiyle rahatsız olan site yönetimi ve komşular, çareyi Pekkan'a karşı dava açmakta buldu.
"PEKKAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYOR"
Gel Konuşalım programında paylaşılan detaylara göre; Pekkan'ın, komşularıyla yaşadığı bu gerginlikten oldukça rahatsız olduğu ve durumdan büyük üzüntü duyduğu iddia ediliyor.