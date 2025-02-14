Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

Süperstar Ajda Pekkan, son dönemde komşularıyla yaşadığı sorunlar ile gündeme geldi.

KOMŞULARINI CANINDAN BEZDİRDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan 4 katlı lüks villasını yenilemek için 10 kişilik bir ekip ile anlaşan Pekkan, 7 aydır süren tadilat sebebiyle komşularını canından bezdirdi.

MAHKEMELİK OLDU

Tadilatın belirtilen süre içerisinde bitirilememesi ve inşaat kamyonlarının her gün yarattığı gürültü sebebiyle rahatsız olan site yönetimi ve komşular, çareyi Pekkan'a karşı dava açmakta buldu.

"PEKKAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

Gel Konuşalım programında paylaşılan detaylara göre; Pekkan'ın, komşularıyla yaşadığı bu gerginlikten oldukça rahatsız olduğu ve durumdan büyük üzüntü duyduğu iddia ediliyor.