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Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu

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Gelinim Olur musun? yarışmasıyla ünlenen ve bir süredir Esra Erol'da ekibinde muhabirlik yapan Caner Toygar, evlendi. Çiftin şahitliğini yapan Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sıra sıra dizdiği 100 TL'lik para banknotu taktı.

Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalara kazınan, şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Toygar dün gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

"ALİ ABİ YAKIŞANI YAKTI, 5 TUR DÖNDÜK"

Çiftin nikah şahitliğini ise uzun süredir birlikte çalıştığı Esra Erol ve eşi Ali Özbir yaptı. Eğlenceli kimliğiyle zaman zaman adından söz ettiren Özbir, takı töreninde de herkesi güldürdü. Erol'un eşi takı merasiminde yan yana dizdiği 100'lik para banknotunu gelin ve damadın üzerine taktı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Caner Toygar "Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük" notunu yazarken görüntüde Esra Erol'un yan tarafta beklemesi de gözlerden kaçmadı.

Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu

Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu

Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu

Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ali Özbir Esra Erol Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Nilay Durmaz:

Kekolukta son nokta. 100 liralık banknotlari dizip takmış. Gösterişten başka birşey değil. Onun yerine 1 tam altın taksan zaten aynı hesaba gelirdi.

Cevap Yaz17Yayından Kaldır
t t:

Bunlar böyle böyle zengin oluyor bir çeyrek parası anca takmıştır

00Yayından Kaldır
youtuber video:

Hele şükür be artık Avrupa birliğine girebiliriz

Cevap Yaz13Yayından Kaldır
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