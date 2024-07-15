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Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

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Uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Can Yaman, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile bir partide dudak dudağa görüntülendi.

Bir süredir Türkiye'deki hiçbir projede yer almayan ve kariyerine yurt dışında devam etme kararı alan oyuncu Can Yaman, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir İtalya'da olan Yaman, dans hocasıyla sarmaş dolaş objektiflere takıldı.

AŞK BACAYI SARDI

Son olarak Diletta Leotta ve aktris Francesca Chillemi ile aşk yaşayan Can Yaman, bu sefer gönlünü bir dans hocasına kaptırdı. Önceki akşam eğlenmeye çıkan ikili bir barda dudak dudağa görüntülendi.

Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

1 MİLYON EURO'LUK YEMEK TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Dünya çapında tanınan bir oyuncu haline gelen Can Yaman, geçtiğimiz aylarda Dubaili bir aileden yemek teklifi almıştı. Can Yaman'la tanışıp yemek yiyen aile 1 milyon euro teklif etmişti. Ancak Yaman, kariyerine uymadığı gerekçesiyle teklifi reddetmişti.

11 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABINI KAPATTI

Bir süre önce 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını Türkiye'ye kapatan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde hesabını komple kapattı.

Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendiCan Yaman ve dansçısı daha önce böyle oynamıştı

Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendiMariagiulia Venanzi

Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

madem 15 temmuza yorum yaptırmıyorsunuz bizde o zaman havadan sudan konuşup dedikodu magazin yapalım her halde buna ses çıkarmazsınız .......kiminden ev kadını kiminden ev erkeği olmaz olup yuva kuramaz kurarsada ömrü iki dakka olur bu iki tip tam bu tarife uyuyor

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