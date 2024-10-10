Üye Girişi
Haberler

Can Bonomo'nun Ablası Funda Bonomo İntihara Kalkıştı

Can Bonomo'nun Ablası Funda Bonomo İntihara Kalkıştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, İzmir'deki evinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan Bonomo'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, Can Bonomo ablasına destek olma sözü verdi.

ÜNLÜ şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo (42), İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ilaç içerek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Funda Bonomo'nun hayati tehlikesi sürerken, Can Bonomu ise yaptığı açıklamada, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" dedi.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, geçen 8 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ise ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirip, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) kurucusu olan Funda Bonomo, Kemalpaşa'daki çiftliğinde büyük bölümü engelli 165 köpek ve 5 kediye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Hayvan Hakları Can Bonomo Magazin Sağlık Sanat İzmir

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Cenaze yeniden defnedilirken Cem Garipoğlu'nun annesi oğlunun mezarı başında bekledi

Cem Garipoğlu yeniden defnedilirken mezarının başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Kılıçsoy için Milli Takım'a niye çağırmışlar diyen kim? Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ne dedi? Türkiye Portekiz maçı CANLI izle! (U20) Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE PORTEKİZ U20 CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Şahinbey, Oğuzeli 10-11 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Serik 10-11 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.