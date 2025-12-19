Haberler

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz sorular vardı ki"

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rapçi Çakal'ın katıldığı bir yayında dile getirdiği sözler gündem oldu. "Bu kadar terbiyesiz sorular görmedim" diyen Çakal'ın açıklamalarının ardından, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir program akıllara geldi. Açıklamalar sonrası söz konusu programın Berfu Yenenler'in programı olabileceği konuşulmaya başlandı.

Yaklaşık 8 ay önce Berfu Yenenler, programına konuk ettiği çok ünlü bir isimle ciddi bir sorun yaşadığını ve bu nedenle çekilen bölümü yayınlayamadığını açıklamıştı.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

O dönemde, Yenenler'in programda anlaşmazlık yaşadığı ismin kim olduğu merak konusu olmuştu.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

"HAYATIMIN EN KÖTÜ DENEYİMİYDİ"

Bu gelişmelerin ardından Arem ve Arman'ın programına konuk olan rapçi Çakal'ın sözleri yeniden dikkatleri çekti. Ünlü isim, katıldığı bir yayında, "Bir program çektik, yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular vardı ki, hayatımda böyle kötü bir misafirperverlik görmedim. İğrençti. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir. Kesinlikle yayınlanmasını istemediğimi söyledim ve yayınlanmadı" ifadelerini kullandı.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Açıklamalar sonrası sosyal medyada, programın Berfu Yenenler'in programı olabileceği konuşulmaya başlandı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

Samsunspor'a çok yazık oldu! İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
ABD'de uçak faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

Samsunspor'a çok yazık oldu! İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu

Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı

Türkiye'nin gururu oluyor! Avrupa'da tarih yazdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
title