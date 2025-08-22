Çakal'a silahlı saldırıda yeni detay: Fotoğraf çektiremeyince sinirlendi, alkol alıp ateş etti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahne alan rapçi Emirhan Çakal'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ünlü sanatçıyı hastanede ziyaret eden yakın arkadaşı, saldırganın olaydan önce nasıl hareket ettiğini ve saldırının perde arkasını anlattı.

"SAHNEYE ÇIKMASI LAZIM, GEÇ KALDI"

Çakal'ı hastanede ziyaret eden ve olaya şahit olan yakın arkadaşına göre saldırgan, Çakal ile fotoğraf çektirmek istedi. Bu talebini, festival alanında görevli ekibe iletti. Ancak görevliler, Çakal'ın sahneye çıkmak üzere olduğunu ve zaten geç kaldığını belirterek, o an için fotoğraf çekiminin mümkün olmadığını söyledi.

"SİNİRLE EVE GİTTİ"

Bu yanıt üzerine saldırgan büyük bir öfkeye kapıldı. Alandan ayrılıp evine gittiği öğrenilen şüpheli, burada alkol aldıktan sonra eline geçirdiği havalı tüfekle tekrar konser alanına dönerek ateş açtı. Saçmalar Çakal'ın bacağına isabet etti ve sanatçı yaralandı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Faik Duran isimli saldırganın evinde yapılan aramada, olayda kullanılan havalı tüfek ile birlikte 67 saçma ele geçirildi. Duran, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakal'a ilk müdahale Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.