Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanından çıkarken yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç biriyle görüntülenmekten kaçamamıştı.

Kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen genç sevgilisiyle birlikte araca binen Şıkel, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, kameralara gülümsemekle yetinmişti.

Şıkel, yeni sevgilisinin "kendisinden 15 yaş küçük" olduğu iddialarına da sosyal medyadan yanıt verdi.

Çağla Şıkel sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşarak iddialarla ilgili "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şıkel'in iddialara yanıtına birçok takipçisi de destek verdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Herkesin kendi hayatı, kime ne?" yorumlarını yaptı.