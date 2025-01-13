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Çağla Şıkel'den "15 yaş küçük sevgili" iddialarına olay yanıt

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Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle yakalandığı iddialarıyla gündemde. Yeni aşkının kendisinden 15 yaş küçük olduğu öne sürülen Şıkel söylentilere sitem ederek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şıkel, "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanından çıkarken yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç biriyle görüntülenmekten kaçamamıştı.

Kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen genç sevgilisiyle birlikte araca binen Şıkel, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, kameralara gülümsemekle yetinmişti.

Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Şıkel, yeni sevgilisinin "kendisinden 15 yaş küçük" olduğu iddialarına da sosyal medyadan yanıt verdi.

Çağla Şıkel sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşarak iddialarla ilgili "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Şıkel'in iddialara yanıtına birçok takipçisi de destek verdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Herkesin kendi hayatı, kime ne?" yorumlarını yaptı.

Çağla Şıkel'den
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Topcu:

Götüren götürene..

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