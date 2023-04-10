Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Terzi dizisinden ilk fragman yayınlandı

Çağatay Ulusoy'un Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Terzi'den fragman ve fotoğraflar geldi. Uzun süredir merakla beklenen dizi, 2 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Olgun Şimşek ve Salih Bademci'nin başrolünü paylaşacağı Terzi dizisi, Netflix'te yayınlanacak. Televizyon için çekilmesi planlanan ancak sonradan Netflix'e geçen diziden merakla beklenen fragman geldi.

2 MAYIS'TA YAYINLANACAK

Ulusoy'un Peyami karakterine hayat vereceği dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Uzun zamandır heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. Netflix Türkiye tarafından yapılan tarih duyurusunda dizinin 2 Mayıs'ta yayınlanacağı açıklandı. Diziden fragmanın yanı sıra ilk fotoğraflar da geldi.

TERZİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.