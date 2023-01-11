Duygu Sarışın'la ayrılan Çağatay Ulusoy, ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş eğlendi

Yaz aylarında evlenecekleri konuşulan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile ünlü oyuncu Duygu Sarışın'ın ayrıldığı ortaya çıktı. İkilinin, ayrılması hayranlarını üzerken, Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu öne sürüldü.

Evlilik hazırlıkları yaptıkları söyleyen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre, 2016 yılındaki İçerde dizisindeki arkadaşları kısa sürede aşka dönüşen çiftin, sosyal medyada birbirini takipten çıkardığı görüldü. İlk dönemlerinde bir dargın bir barışık haberleriyle gündeme gelen ikilinin, evlilik hazırlığı yaptığı söyleniyordu.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Geçtiğimiz ekim ayında 2023 yılının yaz aylarında evleneceği haberleriyle konu olan Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirini takipten bırakması hayranlarını üzdü. Ulusoy ve Sarışın'ın son olarak tekne aldıkları iddia edilmişti.

YENİ AŞK MI?

Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu da öne sürüldü. Ulusoy ve Tüfekçi'nin, gece boyunca sarmaş dolaş eğlendiği söylendi. Tüfekçi'nin, dün gece Instagram'dan Sarıyer'deki mekandan paylaşım yapması dikkat çekti.