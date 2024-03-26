Üye Girişi
Haberler

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! Dava bugün

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eşi Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evlilikleri bitirme kararı aldı.

2014'te görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştiren Terim ile iş insanı Bahçekapılı'nın adı son olarak Seçil Erzan davasında geçmişti. Müşteki Buse Terim vadeli hesabında bulunan 190 bin doları sanık Erzan'a verdiğini söylemiş, Volkan Bahçekapılı da "190 bin doları tek seferde verdim. Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen biri olsaydı bu parayı vermezdim. Şikayetçiyim" diye ifade vermişti.

DAVAYI BUSE TERİM AÇTI

2 kızları olan ünlü çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirme kararı aldı. Buse Terim'in 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

Öte yandan; bir süre önce sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Terim ve Bahçekapılı'nın ayrılacakları iddia edilmiş, çift bu krizi atlatıp ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! Dava bugün

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! Dava bugün

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! Dava bugün

Haberler.com / Ayça Elal - Magazin

Volkan Bahçekapılı Buse Terim Ünlüler Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

İsa Koç kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Ilgaz Belediye Başkan adayı İsa Koç kaç yaşında, nereli? Emre İzzet Akbulut kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Eldivan Belediye Başkan adayı Emre İzzet Akbulut kaç yaşında, nereli? Yargıtay seçimleri ne zaman bitecek? Adaylar kimler? Hangi aday önde? Mehmet Şerif Yıldırım kimdir? CHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Şerif Yıldırım Kaç yaşında, nereli? Mehmet Bayram kimdir? CHP Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayram Kaç yaşında, nereli? Ali Karakuş kimdir? CHP Malatya Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş Kaç yaşında, nereli? Ersoy Eren kimdir? CHP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı Ersoy Eren Kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır'a ne oldu? Haluk Cömertoğlu kimdir? CHP Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı Haluk Cömertoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Şahin kimdir? CHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Vahap Şahin Kaç yaşında, nereli? Tolga Bulugan kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayı Tolga Bulugan kaç yaşında, nereli? Alpaslan Deli Balta Göktürk kimdir? Zafer Partisi Çorum- Uğurludağ Belediye Başkan adayı Alpaslan Deli Balta Göktürk kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Kocamanoğlu kimdir? Zafer Partisi Çorum- Sungurlu Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Kocamanoğlu kaç yaşında, nereli? Banu Parlak olayı nedir? Köpeği neden saldırdı? Banu Parlak ne dedi? BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title