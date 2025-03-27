Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kazançlarını yatırımlara yönlendirmesiyle sık sık gündeme geliyor. Gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Esmersoy, aynı zamanda lüks saat tutkusu ile de dikkat çekiyor.

45 BİN EUORULUK BİR SAAT DAHA ALDI

Son olarak, 45 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 850 bin TL) değerinde ünlü bir markaya ait saat satın alan Esmersoy, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

TOPLAM DEĞERİ 20 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Takvim'in haberine göre, ünlü sunucunun saat koleksiyonunun toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. Lüks tutkusuyla bilinen Esmersoy, daha önce yaptığı açıklamalarda koleksiyonuna büyük önem verdiğini belirtmiş ve saatlerin kendisi için sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir yatırım aracı olduğunu ifade etmişti.