Burcu Esmersoy'un duş alırken paylaştığı kare, adeta nefes kesti

Ünlülerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları tatil paylaşımları devam ediyor. Instagram hesabından yaz pozlarını yayınlayan son isim ise ünlü sunucu Burcu Esmersoy oldu.

TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR

Esmersoy'un hem TikTok'ta ürettiği içerikleriyle hem de Instagram'da paylaştığı pozlarıyla oldukça seviliyor. Şu sıralar tatilin tadını çıkaran ünlü sunucu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

SON POZUYLA MEST ETTİ

Yaz sezonunu kapatmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, Instagram hesabından "Sezon sonu" notuyla paylaştığı karelerle takipçilerini adeta mest etti. Teknede güneşin ve denizin keyfini çıkaran Burcu Esmersoy, duş aldığı anları paylaştı.

İşte güzel sunucunun o pozları: