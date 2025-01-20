Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den kavga iddialarına yalanlama

Afra Saraçoğlu, Tuba Büyüküstün, Hande Erçel ve Fahriye Evcen gibi ünlü isimlerin de katıldığı Riyad'da düzenlenen Joy Awards, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tartıştığı görüntülerle çok konuşulmuştu. Ünlü çiftten kavga iddialarına yanıt geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards'a hem Türkiye hem de dünyadan birçok ünlü isim katıldı.

Törende oyuncu Anthony Hopkins, yönetmen Mike Flanagan, oyuncu eşi Kate Siegel, oyuncu Martin Lawrence, Amanda Seyfried, sanatçı Andrea Bocelli ve yönetmen Guy Ritchie gibi isimler boy gösterdi.

Ünlüler geçidine dönüşen törende Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in tartıştığı iddia edilmiş, görüntüler de kafa karıştırmıştı. Magazin Burada'nın haberine göre, Özçivit ve Evcen, "Bizim için anlamlı bir geceydi, gittik geldik" ifadelerini kullandı.

"NEDEN KISKANAYIM?"

Özçivit'in hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle, Fahriye Evcen'e eşini kıskanıp kıskanmadığı sorulunca Evcen, "Yok canım, neden kıskanayım? Seviyorlar, izliyorlar, bunlar güzel şeyler" yanıtını verdi.

"BENİ SİNİRLENDİREN BAŞKA BİR ŞEYDİ"

Burak Özçivit ise eşiyle kavga ettiğine yönelik iddialar hakkında "Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?" açıklamasını yaptı.