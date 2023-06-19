Bülent Şakrak ile boşanacağı konuşulan Ceyda Düvanci'den manidar paylaşım

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı iddiaları güçlendirdi. Ünlü oyuncunun "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın" sözleri ayrılık kesinleşti yorumlarına neden oldu.

Nikah masasına 2015'te oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası bir süredir konuşuluyordu. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

AYRI AYRI TATİLE ÇIKTILAR

Evliliklerini devam etme kararı alan çift bir süre önce ayrı ayrı tatile çıktı. Önce Bülent Şakrak oğlu Okan Ali ile karavan turu yaptı. Daha sonra Ceyda Düvenci çocukları ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.

SÖZLERİ ÇOK MANİDAR

Geçtiğimiz günlerde boşanma sorusuna cevap vermeyen Ceyda Düvenci'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Düvenci, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum. Ateş böcekleri iyidir. Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar." mesajını düştü.

BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ceyda Düvenci'nin imalı sözler içeren paylaşımı ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan Ceyda Düvenci'nin Instagram hesabından Bülent Şakrak ile olan fotoğraflarını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.