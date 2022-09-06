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Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı, devreye hemen korumaları girdi

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İzmir'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sahnede göğüslerinin açılması nedeniyle zor anlar yaşadı. Ersoy'un imdadına korumaları yetişti.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde sahneye çıkan Bülent Ersoy, sahnede zor anlar yaşadı. Bülent Ersoy'un iddialı dekolteli mavi elbisesi hayli dikkat çekti.

Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı, devreye hemen korumaları girdi

BİR ANDA ELBİSESİ KOPTU

Bülent Ersoy'un dekoltesini görenler "Makyaj tamam ama dekolte abartılmış" yorumlarında bulundu. Diva şarkı söylediği sırada dekoltesinin azizliğine uğradı. Bir anda elbisesi kopan Ersoy'un göğüsleri açıldı.

Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı, devreye hemen korumaları girdi

YARDIMINA KORUMALARI YETİŞTİ

Bülent Ersoy neye uğradığını şaşırdı ve o anlarda yardımına yardımcıları yetişti. Elbisesine yapılan müdahale sonrasında konserine devam eden Ersoy sanat yaşamında sahnede ilk kez böyle bir elbise kazası geçirmiş oldu.

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