Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ekrana döndü. Batmış durumdaki bir oteli kurtarmaya çalışan ünlü isimlerden Ersoy'un erkek garsona söyledikleri vatandaşları sinirlendirdi.

"ÇİRKİNSİN" DİYEREK KAHKAHA ATTI

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Bülent Ersoy, kendilerine servis yapan erkek garsona nereli olduğunu sordu. "Karslıyım" cevabını alan Ersoy, garsona "Biraz çirkinsin ama olsun" diyerek kahkaha attı. Ersoy sonrasında "Şaka şaka" derken Seray Sever de "Çocuğun elleri titredi" diyerek güldü. Garsonun yüz ifadesi ise sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla Bülent Ersoy'a tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Ersoy için "Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçının emekçiyle ne alıp veremediği olabilir?" yorumu yapıldı.