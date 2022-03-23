Bülent Ersoy'un alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması dudak uçuklattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bülent Ersoy'un alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması dudak uçuklattı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:

Keyfine düşkünlüğüyle tanınan Diva'nın geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda modacısı Gülşah Saraçoğlu ile kumaş alışverişine çıktığı sırada sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması, dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz aylarda yanında çalışan ekibin sahte PCR testi nedeniyle yurt dışında mahsur kalmasıyla gündeme gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bu sefer de sadece 3 saatte harcadığı parayla gündem oldu.

Yaz konserleri öncesi kıyafet alışverişine çıkan Bülent Ersoy, bir tekstil mağazasına girdi. 3 saat boyunca kumaş seçen Ersoy'a Cenk Tezer ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.

Bülent Ersoy'un alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması dudak uçuklattı

Tezer, "Geometrik blok, sıra dışı canlı renk kombinleriyle lüks ve ihtişamı yansıtan desenler tekrardan sürdürülebilir modaya dahil oluyor. Hem kült hem de bir o kadar zamansız moda olan bu desenleri sadece bu yaz değil tüm zamanlar görebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Bülent Ersoy'un alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması dudak uçuklattı

Cenk Tezer'in yönlendirmeleri doğrultusunda 3 saat içerisinde alışverişini tamamlayan ve bir çok kıyafet tasarlatmak için tam 200 metre kumaş satın alan ünlü sanatçı mağazaya yaklaşık 250 bin lira ödedi.

Snob Magazin / Magazin

Bülent Ersoy, Nişantaşı, İstanbul, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title