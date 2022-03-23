Bülent Ersoy'un alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması dudak uçuklattı

Geçtiğimiz aylarda yanında çalışan ekibin sahte PCR testi nedeniyle yurt dışında mahsur kalmasıyla gündeme gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bu sefer de sadece 3 saatte harcadığı parayla gündem oldu.

KONSERLER ÖNCESİ KIYAFET ALIŞVERİŞİ

Yaz konserleri öncesi kıyafet alışverişine çıkan Bülent Ersoy, bir tekstil mağazasına girdi. 3 saat boyunca kumaş seçen Ersoy'a Cenk Tezer ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.

"İHTİŞAMI YANSITAN DESENLER YENİDEN MODA OLUYOR"

Tezer, "Geometrik blok, sıra dışı canlı renk kombinleriyle lüks ve ihtişamı yansıtan desenler tekrardan sürdürülebilir modaya dahil oluyor. Hem kült hem de bir o kadar zamansız moda olan bu desenleri sadece bu yaz değil tüm zamanlar görebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

3 SAATTE 250 BİN TL HARCADI

Cenk Tezer'in yönlendirmeleri doğrultusunda 3 saat içerisinde alışverişini tamamlayan ve bir çok kıyafet tasarlatmak için tam 200 metre kumaş satın alan ünlü sanatçı mağazaya yaklaşık 250 bin lira ödedi.

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