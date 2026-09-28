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Buldanlı İbrahim Çoban, Fas'ta tanıştığı Viysem Biradila ile iki ülkede düğün yaptı

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Buldanlı İbrahim Çoban, Fas'ta tanıştığı Viysem Biradila ile iki ülkede düğün yaptı
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Denizli Buldan'da yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çoban, Fas'ta tanıştığı 41 yaşındaki Viysem Biradila ile önce Fas'ta ardından memleketi Buldan'da düğün yaptı. Çift, Fas'taki geleneksel düğünün ardından Türkiye'ye gelerek Kadıköy Mahallesi'nde dünyaevine girdi.

Buldan'ın Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çoban, aradığı aşkı Fas'ta buldu. Fas'ta tanıştığı 41 yaşındaki Viysem Biradila ile evlenen Çoban, önce Fas'ta ardından memleketi Buldan'da düğün yaptı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çoban, hayatının aşkını Fas'ta buldu. Tanıdıkları aracılığıyla Fas'a giden Çoban, Fas'ın Suklarbe ilçesine bağlı Jima Lalamilimoana köyünde yaşayan 41 yaşındaki Viysem Biradila ile tanıştı.

Kısa sürede birbirlerine uyum sağlayan çift, evlenme kararı aldı. Fas'ta gelenek ve göreneklere uygun olarak düğün yapan çift, daha sonra Türkiye'ye geldi. Çoban çifti, Buldan'ın Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Hayatının aşkını Fas'ta bulduğunu belirten İbrahim Çoban, Viysem ile tanışmasının ardından kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını söyledi. Çoban, "Bu yaşıma kadar kendime uygun bir eş bulamadım. Tanıdıklarımız aracılığı ile Viyesm ile tanıştım. Viysem'i görür görmez aşık oldum. Onu çok sevdim. O da beni çok sevdi. Orada yaptığımız düğünde bizleri tahteravanla gezdirdiler. Onların yöresel giysilerini giyerek kendi oyunlarını oynadık.

Kadıköy'deki düğünümüzde de Viysem'i faytonla gezdirdim. O da bizim oyunlarımızı oynayarak eğlendi. Çok mutlu oldu. Viysem bize çok çabuk ayak uydurdu. Bana, anneme, babama ve komşularımıza karşı çok hürmetkar. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Benimle birlikte koyunlarıma bakıyor, çiftçilik işlerimde hem bana, hem komşularımıza yardım ediyor. Allah bize bir ömür boyu mutluluk nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Fas'tan Türkiye'ye gelerek İbrahim Çoban ile evlenen Viysem Çoban ise kısa sürede Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi. Viysem Çoban, "Ben İbrahim'i çok sevdim, o iyi bir insan. Türkiye çok güzel, Kadıköy çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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