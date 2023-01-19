Buçe Buse Kahraman'ın Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddiası asılsız çıktı

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisindeki "Pelin" rolüyle dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Rolü ve performansıyla konuşulan oyuncunun kadrodan ayrılmayacağı hatta uzun süre dizide kalacağı ortaya çıktı.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Dizide Ferit'in yasak aşkını oynayan Kahraman'ın akıbeti ise belli oldu.

UZUN SÜRE KADRODA OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Buçe Buse Kahraman uzun süre daha fenomen dizinin kadrosunda yer alacak ve ikilinin arasında tansiyon yükseltmeye devam edecek. Dizinin 19. bölümünde ise Ferit'in Pelin'in elini bırakmaması yalıda büyük bir krize neden olacak.

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1 nisan 1996 yılında İzmir de doğan Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanan Kahraman, 2017 yılındaki ilk projesinde Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırdı. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi. 3. sezonunda Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Lila karakterine hayat verdi. Televizyon dizilerinin yanı sıra birçok dijital projede yer alan Kahraman, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alıyor.