'Bu neyin kafası' dedirttiler! Didem Soydan'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti

Ali Biçim ve Mesutcan Tomay, Youtube programlarında ağırladıkları Didem Soydan ile ilginç anlar yaşadı. İki fenomen önce Soydan'ın ayaklarını öptü ardından topuklu ayakkabıları ile içki içti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Youtube'da program yapan iki fenomen Ali Biçim ve Mesutcan Tomay, Didem Soydan'ın katıldığı yayınlarında 'Bu neyin kafası' dedirten anlara imza attılar. Ali Biçim önce ünlü mankenin topuklu ayakkabısına içki koyup içti.

"İLK DEFA YAŞADIĞIM BİR DENEYİM"

Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan ise o anlarda "Benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir deneyim. Hiç kimse ayakkabımdan viski içmedi" diyerek güldü. İlginç anlar bununla da sınırlı kalmadı. Mesut Can Tomay daha sonra "Bu ayaklar öpülür, başa koyulur" diyerek Soydan'ın ayaklarını öpüp alnına koydu. Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra kısa sürede viral oldu.