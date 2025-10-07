Bu halinden eser kalmadı! Pamela Anderson'dan radikal değişim

Dünyaca ünlü oyuncu Pamela Anderson (58), Paris Moda Haftası'nda yeni saç rengiyle hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllar boyunca imzası haline gelen sarı saçlarını geride bırakan Anderson, bu kez bakır tonlarında kısa kesimiyle kameraların karşısına çıktı.

Hafta boyunca Paris'te düzenlenen etkinliklerde makyajsız ve doğal haliyle görüntülenen ünlü yıldız, sade güzelliğiyle övgü topladı. Anderson'ın bu yeni imajı, hem moda çevrelerinde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oyuncunun yeni görünümü, başrolünü Steve Coogan ile paylaşacağı "Love is Not the Answer" (Aşk Cevap Değil) adlı Fransız yapımı film öncesi bir değişim olarak yorumlandı. Filmin çekimlerinin moda haftasının ardından başlaması bekleniyor.

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Anderson, son dönemde doğal görünümünden aldığı olumlu tepkilerden oldukça memnun. Bir kaynak, "Pamela artık doğallığıyla bir ikon haline geldi. Kadınlar onun sade güzelliğinden ilham alıyor" dedi.

Anderson ise daha önce yaptığı açıklamada, "Biraz makyaj elbiseme yakışırdı ama bu artık ben değilim" sözleriyle, artık kendisini en iyi şekilde yansıtan doğal tarzını benimsediğini ifade etti.