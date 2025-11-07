Haberler

Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu
Türkiye'de şu anda yayında olan 45 dizinin bölüm başı maliyetleri 35 milyon TL'ye kadar çıktı, sektörde dönen toplam bütçe ise 1 milyar TL'ye yaklaştı. Rekor yapım giderlerinin yanında oyuncu ücretleri de gündemde. Özellikle erkek oyuncular arasında milyonlarca liralık sözleşmelere imza atan isimler öne çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Barış Arduç ve Çağatay Ulusoy gibi yıldızlar, bölüm başı 3 ile 4.5 milyon TL arasında ücret alarak televizyonun en çok kazanan oyuncuları arasında zirvede yer alıyor.

  • Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ – Aile Bir İmtihandır dizisinde bölüm başına 4.5 milyon TL kazanıyor.
  • Barış Arduç, Aşk ve Gözyaşı dizisinde bölüm başına 3.5 milyon TL kazanıyor.
  • Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya dizisinde bölüm başına 3 milyon 250 bin TL kazanıyor.

Türkiye'de şu anda yayında olan 45 dizinin bölüm başı maliyetleri rekor seviyelere ulaşırken, sektörde dönen toplam bütçe 1 milyar TL'ye yaklaştı. Yapım maliyetleri kadar oyuncu ücretleri de dikkat çekiyor. Özellikle erkek oyuncular arasında milyonlarla ifade edilen kazançlar sektördeki rekabeti gözler önüne seriyor.

Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu!

EKRANIN ZİRVESİNDE: KENAN İMİRZALIOĞLU – 4.5 MİLYON TL

ATV'de yayınlanan A.B.İ – Aile Bir İmtihandır dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına aldığı 4.5 milyon TL ile ekranların en çok kazanan erkek oyuncusu oldu.

BARIŞ ARDUÇ – 3.5 MİLYON TL

ATV'nin bir diğer yüksek bütçeli dizisi Aşk ve Gözyaşı ile izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, bölüm başına 3.5 milyon TL kazanıyor. Oyuncunun 13 bölümlük ücretini peşin aldığı ve toplamda 45.5 milyon TL aldığı öğrenildi.

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ: ÇAĞATAY ULUSOY – 3 MİLYON 250 BİN TL

Kanal D'nin dikkat çeken yapımı Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, bölüm başına 3 milyon 250 bin TL kazanarak listede üst sıralarda yer alıyor. Ulusoy, dijitalden gelen başarısını televizyona taşımayı sürdürüyor.

Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu!

AKIN AKINÖZÜ – 1.5 MİLYON TL

Show TV'nin Veliaht dizisinde başrol oynayan Akın Akınözü, bölüm başına 1.5 milyon TL ücret alıyor.

OZAN AKBABA – 1.5 MİLYON TL

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinde rol alan Ozan Akbaba da bölüm başına 1.5 milyon TL kazanan oyuncular listesine adını yazdırdı. Oyuncunun performansı kadar kazancı da sektör gündeminde.

EKRANIN ARKASINDA DEV BÜTÇELER

Dizilerin prodüksiyon maliyetleri bölüm başı 18 ila 35 milyon TL arasında değişirken, bu dev bütçeler yıldız oyuncuların kazançlarına da doğrudan yansıyor. Artan rekabet, kanal yatırımları ve uluslararası satış hedefleri, oyuncu ücretlerini her sezon daha da yukarı taşıyor.

Sadi:

Ahlaksız Türk dizilerini izleme izlettirme bu milletin ahlakını ve aile yapısını hedef alıyorlar

Ercan Sönmez:

Bu haberleri pişirip pişirip önümüze seriyorsunuz.

Bağdatlı:

Rakamlara bak sayılan isimler arasında bir tane bile dünya klasmanında oyuncu yok Haluk bilginer londrada kapalı gişe ingilizce oyun oynuyor o bile bu paraları göremez uğur yücel şener şen ustalar mesleğinin ordinaryusları ama evde oturuyolar popüler kültür ün saçmalıkları

