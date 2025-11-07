Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu!

Türkiye'de şu anda yayında olan 45 dizinin bölüm başı maliyetleri rekor seviyelere ulaşırken, sektörde dönen toplam bütçe 1 milyar TL'ye yaklaştı. Yapım maliyetleri kadar oyuncu ücretleri de dikkat çekiyor. Özellikle erkek oyuncular arasında milyonlarla ifade edilen kazançlar sektördeki rekabeti gözler önüne seriyor.

EKRANIN ZİRVESİNDE: KENAN İMİRZALIOĞLU – 4.5 MİLYON TL

ATV'de yayınlanan A.B.İ – Aile Bir İmtihandır dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına aldığı 4.5 milyon TL ile ekranların en çok kazanan erkek oyuncusu oldu.

BARIŞ ARDUÇ – 3.5 MİLYON TL

ATV'nin bir diğer yüksek bütçeli dizisi Aşk ve Gözyaşı ile izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, bölüm başına 3.5 milyon TL kazanıyor. Oyuncunun 13 bölümlük ücretini peşin aldığı ve toplamda 45.5 milyon TL aldığı öğrenildi.

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ: ÇAĞATAY ULUSOY – 3 MİLYON 250 BİN TL

Kanal D'nin dikkat çeken yapımı Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, bölüm başına 3 milyon 250 bin TL kazanarak listede üst sıralarda yer alıyor. Ulusoy, dijitalden gelen başarısını televizyona taşımayı sürdürüyor.

AKIN AKINÖZÜ – 1.5 MİLYON TL

Show TV'nin Veliaht dizisinde başrol oynayan Akın Akınözü, bölüm başına 1.5 milyon TL ücret alıyor.

OZAN AKBABA – 1.5 MİLYON TL

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinde rol alan Ozan Akbaba da bölüm başına 1.5 milyon TL kazanan oyuncular listesine adını yazdırdı. Oyuncunun performansı kadar kazancı da sektör gündeminde.

EKRANIN ARKASINDA DEV BÜTÇELER

Dizilerin prodüksiyon maliyetleri bölüm başı 18 ila 35 milyon TL arasında değişirken, bu dev bütçeler yıldız oyuncuların kazançlarına da doğrudan yansıyor. Artan rekabet, kanal yatırımları ve uluslararası satış hedefleri, oyuncu ücretlerini her sezon daha da yukarı taşıyor.