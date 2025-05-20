Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
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Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
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İsrail'in Gazze'ye yönelik "Ben Gideon'un Savaş Arabaları" adını verdiği yeni kara harekâtı sırasında yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği haberleri dünyayı sarsarken, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın sosyal medya paylaşımları kamuoyunda tepki topladı.

"Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın, bu süreçte İsrail'e verdiği destek nedeniyle birçok ülkede boykot edilen Coca-Cola markasının reklamında yer almaları, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

"SOYKIRIM SÜRERKEN..."

Çatışmaların şiddetlendiği ve sivil kayıpların artmaya devam ettiği bir dönemde yayımlanan reklam, birçok kullanıcı tarafından "duyarsızlık" olarak yorumlandı. Paylaşımların altına, "Böyle bir zamanda yapılacak iş mi?", "Soykırım sürerken sessiz kalıp reklam yapmak vicdana sığar mı?", "Bu diziye dair paylaştığım ne varsa hepsini sildim", "2 gün sonra unutulur millet izlemeye devam eder", "Gerçekten çok yazık", "Hiç yakışmadı bu reklam", "Para böyle işte. Aslını ortaya çıkarıyor", "Dünya boykot yaparken, vicdan ölmüş" gibi yorumlar yapıldı.

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR

Henüz Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, reklamın geri çekilmesi ya da markanın duruma ilişkin yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı da merak konusu. Gelişmeler, sosyal medyada "sanatçı duyarlılığı" ve "ticari iş birliklerinin etik sınırları" üzerine yeni bir tartışmayı başlattı.

İşte ikilinin o paylaşımları;

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıeyüp akyel:

savaş varsa türkiyenin israile olan ihracatı neden devamlı artıyor bırakın ekmek parası peşinde olanları tepki gösterenlerin dolaplarından cola eksik olmaz ama klavye başında herkes tepkili yiyorsa boykot yapın.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Herkes bir şeylere destek oluyor işte. Kimi boykota kimi reklama. Neye destek veya kime destek vereceğini biz belirleyemeyiz. Ama biz değiştirebiliriz. İzlemezsin dizisini takip etme

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Haber YorumlarıAncinsan Toranaga:

Anadolu'da bir deyim vardır! "Eşşekten Çarşambalık ummak" diye

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Şimdi siz de reklamını yapmış oldunuz açık açık paylasmissiniz net şekilde

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

turka aliyorum ben 2 senedir felan almıyorum cips de yerli malları alıyorum doğuşun cipsleri çok güzel

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