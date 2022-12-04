Çocuklarıyla Bali'ye yerleşmişti! Irmak Ünal'dan sarı bikinisiyle bomba pozlar

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar alıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

SARI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Ünal, dün verdiği mayolu Instagram pozlarının altına; "Hayatın anlamını düşünüyorum" yazdı. Irmak Ünal'ın fotoğraflarına yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı. Irmak Ünal, eylül sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu.

"KAÇ YIL SONRA DÖNERİZ BİLMİYORUM"

45 yaşındaki Irmak Ünal, Bali'ye yerleşme fikrini şöyle açıklamıştı: "Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum."