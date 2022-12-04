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Çocuklarıyla Bali'ye yerleşmişti! Irmak Ünal'dan sarı bikinisiyle bomba pozlar

Magazin Haberleri

Bali'ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal, sarı bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünal'ın fit görüntüsü hayran bıraktı.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar alıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ünal, dün verdiği mayolu Instagram pozlarının altına; "Hayatın anlamını düşünüyorum" yazdı. Irmak Ünal'ın fotoğraflarına yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.

Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Irmak Ünal bomba bir pozla ortaya çıktı

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı. Irmak Ünal, eylül sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu.

Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Irmak Ünal bomba bir pozla ortaya çıktı

45 yaşındaki Irmak Ünal, Bali'ye yerleşme fikrini şöyle açıklamıştı: "Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum."

Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Irmak Ünal bomba bir pozla ortaya çıktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Irmak Ünal Instagram Cinsellik Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Ercan Ercan:

İlk Tsunami de Türkiye de.

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