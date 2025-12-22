Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

2000'li yıllarda Nickelodeon'da yayımlanan "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisiyle tanınan oyuncu Tylor Chase'in, evsiz olarak yaşadığı ortaya çıktı.

LOS ANGELES SOKAKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdilerde 36 yaşında olan bir dönemin en ünlü çocuk oyuncusu, Los Angeles'ta çekilen bir videoda sokakta bakımsız ve zor durumda görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda oyuncunun yaşadığı koşullar dikkat çekti.

HAYRANLARINI DERİNDEN ÜZDÜ

Görüntülerde videoyu çeken kişinin, Disney Channel'da mı rol aldığına dair soru sorduğu, Chase'in de Nickelodeon'da yer aldığını ve "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisinde oynadığını söylediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, oyuncunun son hali hayranlarını derinden üzdü.

ESKİ ROL ARKADAŞLARINDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Görüntülerin ardından dizide Chase ile birlikte rol alan Devon Werkheiser ve Daniel Curtis Lee ardı ardına açıklamalarda bulundu. Daniel Curtis Lee, videoyu ilk izlediğinde büyük bir şok yaşadığını belirterek, bir insanın bu durumda görüntülenmesinin kendisini derinden sarstığını söyledi. Devon Werkheiser ise Chase'i bu halde görmenin son derece zor olduğunu ifade ederek, hayatın sevilen birini bu noktaya getirmesinin yıkıcı olduğunu dile getirdi.

ŞÖHRET SONRASI HAYAT YENİDEN GÜNDEMDE

Bir dönem milyonlarca izleyiciye ulaşan bir dizide rol alan Tylor Chase'in yaşadığı bu süreç, eğlence dünyasında şöhretin kalıcılığı ve oyuncuların kariyer sonrasında karşılaştıkları zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.