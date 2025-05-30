Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

90'ların sevilen dizisi Bücür Cadı ile bir kuşağın hafızasında "Şehriye Teyze" olarak yer edinen Sezer Güvenirgil, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren emektar oyuncu, hastane odasından paylaştığı kareyle hayranlarını duygulandırdı.

Sezer Güvenirgil yalnızca televizyon dizileriyle değil, Yeşilçam'ın altın çağında da önemli bir yere sahipti. 1960'lı ve 70'li yıllarda sinemanın aranan yüzlerinden biri olan Güvenirgil, 1966 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü, aynı yıl Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda ise birinci seçilmişti. 1963'te başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok filmde rol alan sanatçı, zamanla televizyon dünyasına geçiş yaparak 1999'da başlayan Bücür Cadı dizisiyle genç kuşağın da sevgisini kazandı.

Yıllardır herhangi bir projede yer almayan Güvenirgil'in hastane süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sanatçının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ortaya koydu.