Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor
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Yeşilçam'ın altın yıllarına damga vuran, 90'lar kuşağının ise "Şehriye Teyze" olarak tanıdığı Sezer Güvenirgil'den üzen haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncunun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

90'ların sevilen dizisi Bücür Cadı ile bir kuşağın hafızasında "Şehriye Teyze" olarak yer edinen Sezer Güvenirgil, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren emektar oyuncu, hastane odasından paylaştığı kareyle hayranlarını duygulandırdı.

Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Sezer Güvenirgil yalnızca televizyon dizileriyle değil, Yeşilçam'ın altın çağında da önemli bir yere sahipti. 1960'lı ve 70'li yıllarda sinemanın aranan yüzlerinden biri olan Güvenirgil, 1966 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü, aynı yıl Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda ise birinci seçilmişti. 1963'te başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok filmde rol alan sanatçı, zamanla televizyon dünyasına geçiş yaparak 1999'da başlayan Bücür Cadı dizisiyle genç kuşağın da sevgisini kazandı.

Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Yıllardır herhangi bir projede yer almayan Güvenirgil'in hastane süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sanatçının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ortaya koydu.

Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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