Bir ay önce boşanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, fotoğrafları sildi

Mayıs ayında 8 aylık evliliklerini tek celsede bitiren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını sildi; ancak ikili takipleşmeye devam ediyor.

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerinin ilk aylarında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz ay Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Arkadaş kalmaya karar veren ikili boşandıktan bir ay sonra da sosyal medya hesaplarında birbiriyle olan fotoğrafları sildi. İkili, Instagram'da birbirini takip etmeye devam ediyor.

DEMET ÖZDEMİR TATİLE ÇIKTI

Yoğun konser maratonuna devam eden Oğuzhan Koç, fırsat buldukça mini tatiller yaparken Adım Farah dizisinin başrolü Demet Özdemir, sezon finali çekimlerini tamamladıktan sonra kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, tatilden kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.