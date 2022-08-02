Bir adamın bıçaklandığına şahit olan oyuncu Dev Patel, korkuyla polise koştu - Haberler

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Bir adamın bıçaklandığına şahit olan oyuncu Dev Patel, korkuyla polise koştu

Milyoner filminin yıldızı Dev Patel, bir benzin istasyonunda korkunç bir bıçaklama olayına tanık oldu.32 yaşındaki bir adamın yanındaki kadın tarafından bıçaklandığına şahit olan ünlü oyuncu olay sonrası polise koştu.

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2008 yılında vizyone giren Milyoner filmiyle yıldızı parlayan Hint oyuncu Dev Patel, kız arkadaşıyla gittiği Avustralya'ya tatile gitti. Ancak ünlü oyuncu tatilde korku dolu anlar yaşadı.

Ünlü aktörün Adelaide kentindeki benzin istasyonunda kavga sırasında 34 yaşındaki bir kadının bir adamı göğsünden bıçakladığına tanık olduğu iddia öne sürüldü.

Bir adamın bıçaklandığına şahit olan oyuncu Dev Patel, korkuyla polise koştu

Olaya yakından şahit olan Dev Patel'in korkuyla polislerin yanına gittiği bildirildi. Polislerle konuşurken görüntülenen oyuncunun panik halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir adamın bıçaklandığına şahit olan oyuncu Dev Patel, korkuyla polise koştu

Hayati tehlikesi olmayan yaralı adam Royal Adelaide Hastanesi'ne kaldırılmadan önce sağlık görevlileri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Kadın ise ağır yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir adamın bıçaklandığına şahit olan oyuncu Dev Patel, korkuyla polise koştu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Avustralya Magazin Haberler

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