Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz

Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Bilge Öztürk, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu yayınladı.

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

AŞKA GELDİLER

Son zamanlarda sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Bilge Öztürk, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 22 yaş küçük sevgilisiyle Akyaka'da tatilin keyfini çıkaran Bilge Öztürk, sevgilisiyle adeta aşka geldi.

DUDAK DUDAĞA POZ

Aşklarını göz önünde yaşayan çiften Bilge Öztürk, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi. Aşk dolu pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Gerede'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Öztürk'ün samimi pozuna beğeni yağdı. Bilge Öztürk, bir dönem Megastar Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı.