Bikinisiyle sere serpe uzanarak poz veren Farah Zeynep Abdullah, fiziğiyle büyüledi

Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter filminde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bikinisiyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yayınladı. Güzel oyuncunun düzgün fiziği ise takipçilerinden tam not aldı.

Bergen filmindeki başarısının ardından Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu olan Bihter'de Bihter rolüne hayat veren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayınladı.

FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Farah Zeynep Abdullah, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Oyuncu, Instagram hesabından da bikinisiyle uzanarak verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun kusursuz fiziği görenleri hayran bırakırken paylaşım da beğeni yağmuruna tutuldu.

BİHTER FİLMİ YIL SONUNDA YAYINLANACAK

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart ve Mert Can Tekin'in kadrosunda yer aldığı Bihter filmi bu yıl sonunda Amazon Prime Video'da yayınlanacak.