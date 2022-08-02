Bikinili fotoğrafını paylaşan 41 yaşındaki Cansu Dere, fiziğiyle göz kamaştırıyor

Ezel, Sıla ve Annem gibi dizilerin ardından Sadakatsiz dizisinde başrolü oynayan Cansu Dere, yaz sezonunu dinlenerek geçiriyor. Bir süredir tatil yapan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Instagram'da 2,4 milyon takipçisi bulunan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Tatilin keyfini çıkarken çıkan gökkuşağını gören Cansu Dere, siyah ve maviden oluşan bikinisiyle poz verdi. 41 yaşındaki güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir tatil yapan oyuncu, çektirdiği fotoğrafları da sık sık takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

İşte Cansu Dere'nin tatil pozları...