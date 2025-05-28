Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle de gündeme gelen oyuncu Devrim Özkan, böbrek taşı nedeniyle ameliyat oldu. Operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, bu sürecin hayatındaki en zor sağlık problemi olduğunu söyledi ve takipçilerine "Sağlığınıza dikkat edin" mesajı verdi.

Birçok başarılı projede rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği sağlık sorunuyla gündeme geldi. "Rüya", "Vatanım Sensin", "Vuslat", "Ramo" ve "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla adından söz ettiren Özkan, bu kez özel hayatı ve sağlık durumu nedeniyle konuşuluyor.

BÖBREK TAŞI NEDENİYLE AMELİYAT OLDU

Son dönemde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle magazin gündeminde yer alan Devrim Özkan, böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle küçük bir ameliyat geçirdi. Oyuncunun bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve bu süreçte doktor kontrolünde olduğu öğrenildi.

Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN ZOR SAĞLIK PROBLEMİ OLABİLİR

Operasyonun ardından ilk kez sessizliğini bozan Özkan, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Paylaşımında, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu ifade eden genç oyuncu şu sözleri kullandı, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin... Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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