Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Türk televizyon tarihine damga vuran talk show programı "Beyaz Show"un efsane sunucusu Beyazıt Öztürk, 7 yıl süren uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Bu kez alışılmış talk show formatının dışına çıkan Öztürk, izleyici karşısına yarışma konseptiyle çıkacak.

YENİ PROGRAMININ ADI BELLİ

Kanal D'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan yeni projede, Beyazıt Öztürk'ün sunacağı yarışma programının adının "Joker" olacağı öğrenildi. Eğlence odaklı yapısıyla öne çıkması planlanan programda, rekabet unsurlarının yanı sıra "Beyaz Show"dan tanınan mizah ve spontane anların da yer alacağı belirtildi.

ÇEKİMLERİ AY SONUNDA BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre "Joker"in çekimlerine ay sonuna doğru başlanacak. Programın yeni yıl itibarıyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Beyazıt Öztürk'ün televizyona dönüşü, hem eski "Beyaz Show" izleyicileri hem de yeni formatları merak eden ekran takipçileri arasında şimdiden heyecan yarattı.