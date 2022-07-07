Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - Haberler

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Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Haberler.com - Miray Kaya - Magazin
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ABD'li ünlü oyuncu Bevin Prince'in eşi William Friend, arkadaşlarıyla tekneyle açıldıkları sırada yıldırım çarptı. 33 yaşındaki genç isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

One Tree Hill gençlik dizisinin yıldızı Bevin Prince'in eşi William Friend, Kuzey Karolina'daki Masonboro Adası'nda arkadaşlarıyla tekne gezisi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

33 yaşında hayata veda eden Friend'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Kazanın ardından kalbini çalıştırmaya çalıştılar fakat başarılı olamadılar. Acil müdahale yapılmasına rağmen ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi. Ünlü çift, covid-19 salgını nedeniyle iki yıl önce New York'tan Kuzey Karolina'nın Wilmington şehrine taşınmıştı.

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

EN YAKIN ARKADAŞI ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Yaşanan olay sonrası Prince'nin en yakın arkadaşı Odette Annable Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Asla hayal edilemeyen bir şey yaşandı. En yakın arkadaşımız Friend'e güle güle demek zorunda kaldık. Friend'in hayatını kaybettiği yere çiçek koymak yerine bağışta bulunmanız kendisini çok daha mutlu edecektir" dedi.

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Haberler.com / Miray Kaya - Magazin

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Yorumlar (1)

tövbekar 34:

ecel kime ne zaman gelecegi bir sirdir ansizin geliverir tövbeyi geciktirmeyin imaniniz yoksa iman edin

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