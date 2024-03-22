Bestekar İsmet Nedim Saatçi hayatını kaybetti

Saatçi'nin vefatını yeğeni Nazan Saatçi şu sözlerle duyurdu:

"Çok kıymetli bestekar, şarkıcı, her zaman gurur duyduğumuz sevgili amcamız İsmet Nedim Saatçi, yaşamakta olduğu Berlin' de 93 yaşında vefat etmiştir. Ailesine, akrabalarımıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

"Arım, Balım, Peteğim", "Agora Meyhanesi", "Ben Kimi Seveceğim", "Han Duvarları", "Sarı Gülüm Kokmaz mı?", "Adını Anmayacağım", "Benim de Canım Var", "Leylakların Altında", "Çoban Yıldızı", "Çoban Çeşmesi", "Boş Kalan Çerçeve" zevkle dinlediğimiz, unutulmaz eserlerinden sadece birkaçı. Onu hiç unutmayacağız"