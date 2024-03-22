Üye Girişi
Haberler

Bestekar İsmet Nedim Saatçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saatçi'nin vefatını yeğeni Nazan Saatçi şu sözlerle duyurdu:

"Çok kıymetli bestekar, şarkıcı, her zaman gurur duyduğumuz sevgili amcamız İsmet Nedim Saatçi, yaşamakta olduğu Berlin' de 93 yaşında vefat etmiştir. Ailesine, akrabalarımıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

"Arım, Balım, Peteğim", "Agora Meyhanesi", "Ben Kimi Seveceğim", "Han Duvarları", "Sarı Gülüm Kokmaz mı?", "Adını Anmayacağım", "Benim de Canım Var", "Leylakların Altında", "Çoban Yıldızı", "Çoban Çeşmesi", "Boş Kalan Çerçeve" zevkle dinlediğimiz, unutulmaz eserlerinden sadece birkaçı. Onu hiç unutmayacağız"

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Nazan Saatçi Berlin Sanat Müzik Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? 25 Mart Tarihte Bugün ne odu? 25 Mart'ta ne oldu? 25 Mart ne günü? 25 Mart'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 24 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 19 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mart'ta yaşananlar! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 21-22 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title