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Beş Minare Film Festivali'nde Ünlü İsimler Van Gölü'nde Bülündü

Beş Minare Film Festivali'nde Ünlü İsimler Van Gölü'nde Bülündü
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Bitlis'te düzenlenen 'Beş Minare Film Festivali' için kente gelen Wilma Elles Çelik ve Tuğba Özay, Van Gölü'nde soğuk suya girdi. Ünlü isimler, Adilcevaz ilçesinin güzelliklerine hayran kaldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te düzenlenen 'Beş Minare Film Festivali' için kente gelen oyuncu Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay, Van Gölü'ne girdi.

Dünyaca ünlü sinema sanatçısı Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay, festival kapsamında Adilcevaz ilçesini ziyaret ederek, Van Gölü'nün soğuk sularına girdi. Adilcevaz sahillerini gezen sinema dünyasının ünlü isimleri, Adilcevaz'a hayran kaldılar.

Ünlü sinema sanatçısı ve Bitlis gelini Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay'a sinema sanatçısı ve yapımcı Yüksel Arıcı ile Dr. Ender Saraç da eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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