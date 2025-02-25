Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber: Takibi bıraktılar

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda başrolde yer alan Berk Atan ile sevgilisi Sude Zülal Güler, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı. Çiftin bu hamlesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Berk Atan ve Sude Zülal Güler, Gönül Dağı dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını bir süre sonra ilişkiye dönüştürmüştü. Çiftin birlikteliği hayranlarını mutlu etmişti.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte fotoğraf paylaşan çifte nazar değdi. Ünlü çift, Instagram'dan birbirlerini takipten çıktı. Çiftin bu hamlesi, sevenleri tarafından ayrılığın ayak sesleri olarak nitelendirildi.

Taraflardan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.