YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber: Takibi bıraktılar

Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber: Takibi bıraktılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncuları Berk Atan ve Sude Zülal Güler, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda başrolde yer alan Berk Atan ile sevgilisi Sude Zülal Güler, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı. Çiftin bu hamlesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Berk Atan ve Sude Zülal Güler, Gönül Dağı dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını bir süre sonra ilişkiye dönüştürmüştü. Çiftin birlikteliği hayranlarını mutlu etmişti.

Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber: Takibi bıraktılar

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte fotoğraf paylaşan çifte nazar değdi. Ünlü çift, Instagram'dan birbirlerini takipten çıktı. Çiftin bu hamlesi, sevenleri tarafından ayrılığın ayak sesleri olarak nitelendirildi.

Taraflardan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
img

Eski oyuncusu Yalı Çapkını'na geri dönüyor
img

FIFA'dan Süper Lig'in köklü takımına 3 dönem transfer yasağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.