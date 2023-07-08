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Beril Pozam ile Erdem Kaynarca'nın ilişkisi sona erdi

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Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuların Beril Pozam, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Erdem Kaynarca ile ayrıldı. Kaynarca, ayrılığın ardından Pozam'ı sosyal medya hesabından sildi.

Geçtiğimiz senelerde Sığacık'ta çekilen Ada Masalı dizisinde yakınlaşarak aşk yaşamaya başlayan Beril Pozam ile Erdem Kaynarca, ilişkilerini bitirdi.

BERİL POZAM'I SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde "Suna" karakterini oynayan Beril Pozam, uzun süredir meslektaşı Erdem Kaynarca ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve son olarak geçtiğimiz haftalarda birlikte etkinliğe katılan çiftten kötü haber geldi. İkili, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız şekilde yollarını ayırdı. Beril Pozam, Erdem Kaynarca'yı sosyal medyadan takip ederken, Kaynarca ise Pozam'ı takipten çıktı.

Beril Pozam ile Erdem Kaynarca'nın ilişkisi sona erdi

Beril Pozam ile Erdem Kaynarca'nın ilişkisi sona erdi

Beril Pozam ile Erdem Kaynarca'nın ilişkisi sona erdi

Beril Pozam ile Erdem Kaynarca'nın ilişkisi sona erdi

Beril Pozam ile Erdem Kaynarca'nın ilişkisi sona erdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yalı Çapkını Magazin Haberler

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