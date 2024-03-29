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Beria Özden, Yunus Emre ile boşanacağı söylentisini yalanladı

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın en çok ceza alan yarışmacılarının başında gelen Yunus Emre, Aleyna ile yakınlığıyla sık sık gündeme geliyor. Eşinin "Uzak dur" uyarılarına rağmen devam eden Yunus Emre'nin evliliğinin biteceği iddia edildi. Boşanma kararı aldığı konuşulan Beria Özden'den cevap gecikmedi.

AŞKINI HAYKIRDI

Yunus Emre'nin Survivor'da Aleyna ile samimi hallerine devam etmesinin ardından Beria Özden'in Instagram profilinden eşinin baş harflerini silmesi boşanma iddiasını gündeme getirmişti. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından Yunus Emre'nin doğum gününü kutlayarak "İyi ki sen, mutlu yıllar" yazdı. Beria Özden çıkan boşanma iddiasını da "Dedikodulara garip haberlere inanmayın itibar etmeyin" diyerek yalanladı.

"ALEYNA'DAN UZAK DUR" DİYEREK UYARMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıkladıktan sonra düşük yapan Beria Özden, Aleyna konusunda eşini uyararak "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" demişti.

Beria Özden, Yunus Emre ile boşanacağı söylentisini yalanladı

Beria Özden, Yunus Emre ile boşanacağı söylentisini yalanladı

Beria Özden, Yunus Emre ile boşanacağı söylentisini yalanladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Sabri:

Normal dışarıdan biri yapsa sadakatsiz şerefsiz namussuz olur erkek veya kadın ama bak bunlarda ünlülerde tanjbmislarda flört olur adı ne kadarda normallestirdiniz

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