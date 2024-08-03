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Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür, Annem Ankara dizisiyle ekrana dönüyor

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Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak Annem Ankara dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel'in partneri Mehmet Günsür oldu.

Son olarak Prime Video'da yayınlanan Düğüm dizisinde rol alan Bergüzar Korel, Kanal D ekranında yayınlanacak olan Annem Ankara dizisi ile ekrana dönüyor. Korel'in partneri olması için başarılı oyuncu Mehmet Günsür ile el sıkışıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan Annem Ankara dizinin senaryosu kendi gerçek hayat hikayesini kaleme alan Başak Angigün'e ait. Başak Angigün'e dizide Bergüzar Korel hayat verecek. Korel ile partner olacak olan Günsür ise çekimler için İtalya'dan Türkiye'ye gelecek. BKM tarafından yapılacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturacak.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur, Annem Ankara dizisiyle ekrana dönüyor

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur, Annem Ankara dizisiyle ekrana dönüyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Bergüzar Korel Mehmet Günsür Kanal D Ankara Televizyon Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

Barış O. B.:

elinden geleni yapan ünili kızlar bu haberi beğenir

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